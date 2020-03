Coronavirus, Uva: «Priorità ai campionati nazionali»

Coronavirus, le parole del vice presidente della Uefa in merito a quello che sarà il futuro del calcio e non solo

Il vice presidente della Uefa Michele Uva, sulle colonne di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto si sta decidendo in questi giorni per il futuro del calcio e delle coppe europee.

«Abbiamo dato priorità al completamento dei campionati nazionali ovviamente con l’integrazione delle finestre per concludere le Coppe europee. La commissione Uefa, Eca e EL ha sul tavolo diverse soluzioni per lavorare armonicamente anche con opzioni di sforamento di date. Tutte le formule sono possibili. La risposta l’avremo quando riprenderanno i campionati nazionali. Non abbiamo ragionato in maniera egoistica mettendo in prima fila le coppe internazionali».