Coronavirus, lo Schalke 04 torna in campo: ripresi gli allenamenti

Coronavirus, lo Schalke 04 è tornato ad allenarsi, pur mantenendo il distanziamento sociale previsto dalle normative tedesche

Se in Italia, il nuovo dpcm ha vietato gli allenamenti per gli sportivi, in Germania le misure di contenimento contro il Coronavirus sono leggermente meno restrittive e non negano di allenarsi. Per questo motivo, lo Schalke 04 è tornato in campo per ricominciare le sedute, naturalmente osservando rigorosamente tutte le regole di distanziamento sociale stabilite per limitare la diffusione del contagio dalle autorità locali.

I giocatori del club tedesco sono stati divisi in coppie negli esercizi, così da riuscire comunque a svolgere l’attività fisica necessaria per restare in forma, a due metri di distanza l’uno dall’altro.