Coronavirus, Renzi: «Riapriamo tutto o la gente morirà di fame»

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato le scelte del Governo sul lockdown per confinare l’emergenza Coronavirus

La proroga del lockdown sembra sempre più scontata col passare delle ore. In attesa del nuovo decreto per capire quali misure verranno ancora adottate per arginare l’emergenza Coronavirus, Matteo Renzi ha detto la sua, in un’intervista per Avvenire:

«Questo virus ci farà male non per settimane, ma per mesi e mesi ancora. Il vaccino non c’è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male fra due. Riapriamo tutti, non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere due anni con il virus».