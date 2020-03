Coronavirus, raccolta fondi della Curva Nord per l’Ospedale San Paolo FOTO

Bellissima iniziativa da parte della tifoseria laziale che vuole aiutare la struttura ospedaliera per combattere il contagio

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutta Italia e molto degli ospedali sono al collasso per via dell’enorme numero di casi in terapia intensiva. Per questo motivo la Curva Nord Lazio ha organizzato una raccolta fondi per acquistare autorespiratori e mascherine per il reparto di rianimazione per l’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

La bellissima iniziativa da parte dei tifosi biancoceleste è necessaria per dare una grande mano alla battaglia contro il Covid-19. I proventi raccolti verranno interamente usati per l’acquisto di maschere, autorespiratori, occhiali e materiale di protezione. Nell’immagine sono riportati gli estremi per fare una donazione: se lo facciamo insieme, ne usciremo il prima possibile.