Coronavirus, Pradè: «Ho contagiato la mia famiglia, è stato brutto»

Coronavirus, Pradè ha svelato di aver avuto il Coronavirus e di aver contagiato la sua famiglia

Il direttore sportivo della Fiorentina, Pradè, ha raccontato di aver contratto il Coronavirus e di aver contagiato la sua famiglia. A Sky Sport, ha rivissuto la sua esperienza e lanciato un appello:

«Ho avuto il virus e l’ho portato in casa, l’ho trasmesso a mia moglie, a mia figlia, ai miei cognati, ai miei nipoti e soprattutto ai miei suoceri che sono stati ricoverati 30 giorni. Per fortuna erano allo Spallanzani, uno dei migliori ospedali al mondo. Il momento più brutto è quando vedi la tua famiglia che piano piano si ammala. Il virus è subdolo e bastardo. Il messaggio che voglio mandare è che dobbiamo essere attenti alle distanze e agli assembramenti. Il calcio può essere un veicolo giusto per capire, ci dovremo convivere fino a quando non verrà trovato un vaccino».