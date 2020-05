Coronavirus, positivo un giocatore del Torino: il comunicato

Coronavirus, la società granata, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunicato la positività al Covid-19 di un proprio calciatore

Un giocatore del Torino positivo al Coronavirus. In seguito ai controlli previsti prima del ritorno in campo per gli allenamenti individuali, è risultata una positività tra i calciatori granata.

Lo ha comunicato la società piemontese, senza però specificare chi sia il positivo. Ecco il comunicato ufficiale:

«Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato».