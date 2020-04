Novellino: «Annulliamo tutto e ripartiamo dalla prossima stagione»

L’allenatore Walter Novellino ha analizzato le possibili soluzioni per il termine del campionato, fermato dal Coronavirus

Walter Novellino, intervenuto a TMW, ha espresso il suo pensiero sull’emergenza Coronavirus che ha stravolto il mondo del calcio:

«Ci sono giocatori che stanno aiutando, ma anche società che parlano e parlano. Siamo in emergenza in tutto il mondo. Il calcio ora non si gioca, stop. Bisogna aiutare ed essere solidali. Non ha senso pensare di tornare a giocare finché non battiamo il COVID-19. Io sarei per annullare tutto e ripartire nella prossima stagione. Non sappiamo cosa succederà. Capisco che tante società hanno fatto grandi sacrifici, ma bisogna considerare prima gli interessi delle persone e dei calciatori stessi: la salute innanzitutto».