Coronavirus, Marchesi: «Mihajlovic continua a combattere. Non può rischiare»

Il medico del serbo si è espresso in merito alle sue condizioni fisiche soprattutto durante questa emergenza sanitaria

Sinisa Mihajlovic continua la sua guerra contro la leucemia e in questi giorni si trova nella sua casa a Roma insieme alla famiglia. L’ex biancoceleste è molto attento a qualsiasi rischio collegato al contagio da Coronavirus. Il dottor Marchesi è intervenuto ai microfoni di E’ Tv per parlare delle condizioni del serbo:

«Sinisa è sempre un guerriero, ma con il coronavirus non può correre rischi. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha al Bologna. Adesso è tranquillo a Roma, ma è molto importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche».