Coronavirus, lutto in casa Lazio: se ne va Roberto Fotia, storico steward dell’Olimpico

Coronavirus, brutta notizia in casa Lazio quella ricevuta nella giornata di ieri con la scomparsa di Roberto Fotia

Una brutta notizia ha scosso il mondo biancoceleste. Nella giornata di ieri infatti è scomparso Roberto Fotia steward di 67 anni, più che un’istituzione allo stadio Olimpico sia per il club che per gli addetti ai lavori che da sempre seguono la Lazio in casa.

Roberto è scomparso a causa del coronavirus. Anche la redazione di Lazionews24 si unisce al cordoglio ed esprime le più sincere condoglianze alla famiglia.