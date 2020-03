Coronavirus, il Napoli riprende gli allenamenti: il comunicato

Il club partenopeo ha deciso la data per il ritorno sul campo nonostante l’emergenza sanitaria continui a dilagare

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha messo in ginocchio tutta Italia e le disposizioni governative invitano i cittadini a rimanere in casa per provare a contrastare il più possibile il contagio. Anche lo sport si è inevitabilmente fermato e la Serie A si è bruscamente stoppato per via dei vari contagiati accertati. Alcuni club però vogliono riprendere ad allenarsi: insieme alla Lazio, anche il Napoli ha già fissato la data per il ritorno a Castel Volturno. All’inizio si era pensato al 18 marzo, poi il 23 e oggi è prorogata al 25. Ecco il comunicato:

«La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina».