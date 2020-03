Coronavirus, Gravina: «Con un giocatore positivo probabile stop del campionato»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dipinto uno scenario allarmante se un giocatore dovesse essere trovato positivo al Coronavirus

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dipinto uno scenario allarmante nel caso in cui un calciatore venisse trovato positivo al Coronavirus. Ecco le parole di Gravina rilasciate in un’intervista a Rai Sport.

«In caso di Coronavirus per un calciatore di Serie A dobbiamo essere realisti. In quelle circostanze adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva. Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere. Non possiamo escludere neanche sospensione del campionato».