Fiorentina, due giocatori sono risultati negativi ai tamponi. Negativo, inoltre, anche uno dei membri dello staff medico

In casa Fiorentina, due giocatori (sui tre esaminati) sono risultati negativi al tampone. A riportare la notizia è l’ANSA, che ha anche specificato come i due siano in attesa del secondo test.

Tra i tornati negativi del club gigliato, c’è anche un membro dello staff medico.