Coronavirus, è tutto fermo ma l’Atalanta ricomincerà ad allenarsi

La squadra di Gasperini tornerà sul campo a Zigonia per ricominciare le sedute nonostante l’epidemia da contrastare

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e le disposizioni governative invitano tutti a restare a casa per contrastare più velocemente l’epidemia. La Serie A, naturalmente, ne ha subito grandi conseguenze come la sospensione di tutte le sfide fino al 3 aprile. I campi di allenamento sono rimasti chiusi fino adesso ma da domani alcuni cancelli riapriranno: l’Atalanta infatti tornerà sul campo a Zingonia, deserta vista l’assenza anche degli addetti ai lavori. Nella giornata di mercoledì dovrebbero tornare ad allenarsi anche Roma, Napoli e Parma. Il Bologna invece si ritroverà giovedì. Per la Lazio bisognerà aspettare il 21 marzo con nuove disposizioni da parte di Simone Inzaghi durante la settimana.