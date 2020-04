Coronavirus, domani Conte penserà alla Fase 2 ed intanto punge Fontana

Il Premier Conte domani si consulterà con il Comitato scientifico italiano per iniziare a pensare alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus

I dati che arrivano dalla Protezione Civile sono incoraggianti e per questo il Presidente del Consiglio Conte si confronterà domani alle 15 con il Comitato scientifico italiano in videoconferenza per iniziare a programmare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Nel mentre il Premier punzecchia Fontana sulla questione zone rosse in Lombardia, il tutto sulle pagine di Tpi.it: «Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro Zona Rossa. Non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al governo nazionale o ad altre Autorità locali. Se la Regione Lombardia ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima, con riguardo all’intero territorio regionale o a singoli comuni, avrebbe potuto tranquillamente creare zone rosse, in piena autonomia».