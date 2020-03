Coronavirus, cancellato il mondiale maschile di Curling

Tra le varie competizioni sportive cancellate per via dell’emergenza sanitaria c’è anche il Curling. La Federazione ha deciso

L’emergenza Coronavirus è stata dichiarata dall’OMS pandemia e sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Le disposizioni governative impongono di rimanere in casa e di rispettare determinate regole per contrastare il contagio da Covid-19. Il mondo dello sport ne sta subendo pesanti conseguenze e molte competizioni sportive si fermano, alcune cancellate. Tra queste c’è anche il Curling: la World Curling Federation dichiara l’annullamento del campionato mondiale maschile previsto dal 28 marzo al 5 aprile a Glasgow, in Scozia. La decisione arriva dopo aver cancellato anche i mondiali femminili.