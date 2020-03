Coronavirus, Burioni: «Non sottovalutate l’emergenza. E sulla Lazio…»

L’infettivologo si è espresso sulla situazione di emergenza che sta dilagando con un occhio ai comportamenti nel calcio

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l‘Italia e la sua diffusione è stata devastante in tutto il paese. Il decreto governativo emanato lo scorso 11 marzo invita tutti a rimanere a casa per evitare che il contagio si espanda. Roberto Burioni, infettivologo dell’Università Vita-Salute, esorta tutti a non sottovalutare il virus e non parlare di semplice influenza. Dopo la scoperta da parte di Rugani e Gabbiadini di essere positivi al Covid-19, Burioni spiega a La Gazzetta dello Sport come sia fondamentale non tralasciare qualsiasi sintomo. I calciatori possono continuare ad allenarsi purché da soli e lontani dagli altri. L’infettivologo poi si complimenta con la scelta di sospendere il campionato e chiude con un pensiero sulla sua Lazio:

«L’emergenza è davvero grande che non ho visto nemmeno le ultime partite della Lazio. Finire la stagione? Sappiamo troppo poco di questo virus, ma speriamo che possa accadere».