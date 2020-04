Coronavirus, primi pazienti arrivati nel quartier generale di Coverciano messo a disposizione a causa dell’emergenza

Il quartier generale della Nazionale di calcio, Coverciano, in questo periodo ospiterà alcuni pazienti affetti da coronavirus ma che sono in via di guarigione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport i primi sono arrivati già questa mattina ed entro mercoledì il numero dei degenti salirà a 14.