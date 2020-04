Coronavirus, Arcuri: «L’app sul contact tracing pilastro importante per gestire l’emergenza»

Coronavirus, le parole di Domenico Arcuri in merito all’app sul contact tracing che sarà importante nella seconda fase dell’emergenza

Il commissario per l’emergenza legata al Covid-19 Domenico Arcuri è intervenuto ai microfoni del Tg1. Ecco le sue parole.

«La app sul contact tracing sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza. Stiamo lavorando con il ministero per l’Innovazione e la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione, che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi estenderla. Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini».