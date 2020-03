Corona Virus, a Lecce si misura la temperatura fuori dallo stadio

Nonostante a Lecce non sia ancora arrivata l’allerta per il Corona Virus, fuori dallo stadio vengono prese misure cautelative

A causa dei vari rinvii, l’unica partita che oggi si giocherà alle 15:00 è quella al Via del Mare tra Lecce ed Atalanta.

La trasferta è stata eccezionalmente aperta ai tifosi bergamaschi e per questo, come riporta GianlucaDiMarzio.com, sono state prese delle misure precauzionali: fuori dall’ingresso dell’impianto, le squadre della Crocerossa hanno misurato la temperatura dei tifosi, non solo bergamaschi. L’operazione è avvenuta facoltativamente per i supporters casalinghi ma è stata ritenuta comunque una misura molto utile.