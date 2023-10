Corona tuona contro Spalletti: «Deve chiedere scusa a me e al popolo italiano»

Corona, l’ex paparazzo attacca il ct azzurro dopo le dichiarazioni di quest’ultimo in difesa dei suoi calciatori dopo lo scandalo scommesse

Ai microfoni di Avanti Popolo su Rai 3, ha parlato Fabrizio Corona il quale commenta duramente le recenti parole in conferenza di Spalletti sul calcioscommesse

PAROLE – Spalletti deve chiedere scusa a me e a tutto il popolo italiano. Accusa me invece di preoccuparsi dei suoi ragazzi che spendono soldi. Se la procura è venuta non è sciacallaggio, hanno fatto il loro lavoro. Non puoi difendere questi ragazzi, rappresenti l’Italia. Luciano, ti devi vergognare. Mandano messaggi con giocatori abbracciati che urlano siamo l’Italia con Buffon che per anni ha giocato a carte