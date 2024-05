Corona SENTENZIA DAZN: «Vicini al fallimento!». CLAMOROSO retroscena

Fabrizio Corona ha svelato un clamoroso retroscena su DAZN, nota emittente di streaming della Serie: le dichiarazioni

Clamorosa rivelazione di Fabrizio Corona nei confronti di Dazn, il servizio di Streaming che trasmette tutte le partite della Serie A, tra cui della Lazio. Intervenuto al podcast Gurulandia, il celebre paparazzo ha svelato che l’emittente sarebbe verso il fallimento. Ecco le sue parole.

LA RIVELAZIONE – «DAZN è il più grande fenomeno dei canali sportivi. Negli ultimi 5 anni ha portato via i diritti a tutti. È partito facendo trasmissioni, speciali, notizia, ora DAZN non ha più 1 euro. Non paga gli stipendi a nessuno, ha licenziato tutti e ha cancellato tutti i programmi. DAZN è al 97% è fallita, tutti i giornalisti che hanno lasciato Sky e Mediaset per andare a DAZN si vogliono suicidare. Cosa di cui non parla nessuno»