Cori a Lukaku nel derby, la decisione del Giudice Sportivo: Curva Nord e Distinti chiusi col Napoli

Cori Lukaku nel derby, arriva la decisione del Giudice Sportivo: Curva Nord e distinti chiusi per la gara contro il Napoli

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Per la gara contro il Napoli del prossimo 28 gennaio sono stati infatti chiusi la Curva Nord e i Distinti. Questo il comunicato:

«I sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorché il medesimo era in possesso del pallone di gioco; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati ‘Curva Nord’, ‘Distinti Nord, Est e Ovest’ privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie».