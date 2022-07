Cori contro la Lazio su Sky: la risposta sui social di Sara Benci – FOTO

Botta e risposta tra Lazio e Sky Sport dopo che la rete satellitare ha mandato in onda cori contro i biancocelesti

Continua il botta e risposta tra la Lazio e Sky Sport. Il club biancoceleste ha pubblicato oggi pomeriggio un comunicato dove si chiedevano delle scuse da parte della rete satellitare. Prima della nota ufficiale del club Sara Benci – giornalista protagonista della vicenda – ha risposto ad un commento di un utente su Instagram.

«Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di Serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano tifosi della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del Napoli o di altre, per me non cambia. Il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, qualunque colore sostengano»