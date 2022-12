Corea del Sud, Bento: «Disumano giocare subito. La FIFA...»

Paulo Bento, commissario tecnico della Corea del Sud, ha parlato in vista del match contro il Brasile: le sue dichiarazioni

Paulo Bento, ct della Corea del Sud, ha parlato in vista del match valido per gli ottavi di Qatar 2022 contro il Brasile.

RIGIOCARE SUBITO – «È un qualcosa di disumano, la Fifa così concede condizioni peggiori a chi ha meno possibilità di vincere. È già difficile competere con il Brasile, se si hanno questi vincoli poi lo è ancora di più».

NEYMAR – «Sarei ipocrita se dicessi che è meglio giocare contro Neymar che senza di lui in campo, ma a me piace sfidare sempre i migliori. Toccherà a Tite decidere e noi dovremo trovare le giuste contromosse per affrontarli».

BRASILE – «Il Brasile ha grandi possibilità, noi meno, ma in una partita secca abbiamo più possibilità di quante ne avremmo in un campionato. Non abbiamo niente da perdere, solo da guadagnare. Cercheremo di competere fino alla fine».