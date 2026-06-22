Agostinelli crede in Lucca: «Può riscattarsi alla Lazio, ma Gattuso deve metterlo nelle condizioni di esaltarlo»

Andrea Agostinelli ha commentato lo scambio Gila-Lucca di cui stanno discutendo Lazio e Napoli. Le sue dichiarazioni

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo con un’ipotesi di scambio che sta già facendo discutere l’ambiente capitolino. Ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore e allenatore Andrea Agostinelli ha analizzato nel dettaglio la possibile trattativa che vedrebbe l’approdo del difensore Mario Gila al Napoli in cambio del centravanti Lorenzo Lucca più un conguaglio economico.

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I vantaggi economici per la Lazio nello scambio Gila-Lucca

L’operazione garantirebbe un duplice beneficio alla società di Claudio Lotito. Agostinelli ha promosso l’affare soprattutto sotto il profilo contrattuale: «L’eventuale operazione di mercato soldi e Lucca per il cartellino di Gila per la Lazio sarebbe vantaggiosa visto la scadenza prossima del contratto».

Come sfruttare le caratteristiche di Lucca nell’attacco della Lazio

Dal punto di vista prettamente tattico, l’ex attaccante dell’Udinese potrebbe colmare una lacuna evidente nell’organico dei biancocelesti. Secondo Agostinelli, il giocatore ha solo bisogno del contesto giusto per riscattarsi dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio: «Dall’Udinese è passato al Napoli, in un ambiente più grande di lui. Ha fatto male, ma a Roma, considerando che la Lazio non ha in rosa un vero centravanti, potrebbe trovare riscatto».

Le doti aeree del bomber e le richieste tattiche per la nuova Lazio

Per far rendere al meglio la punta, però, servirà un cambio di spartito strategico, magari sotto la guida del tecnico Gennaro Gattuso: «Certo, uno così devi metterlo in condizione di puntare sulla sua statura e le sue qualità aeree. Servono degli esterni che mettano molti palloni in mezzo. E’ uno che si appoggia sull’avversario per fare la sponda, anche con le sue spizzate di testa. Queste sono le sue doti».