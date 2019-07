Coppa Italia, sorteggio il 22 luglio per il tabellone 2019/2020

Coppa Italia, lunedì prossimo il sorteggio a Milano

Si terrà il 22 luglio a Milano il sorteggio del tabellone per la prossima edizione della Coppa Italia 2019/2020. La Lazio avendo vinto la Coppa nella passata edizione farà il suo debutto solo a partire dagli ottavi di finale, così come le altre squadre che si sono classificate dal primo all’ottavo posto. Inizierà invece il 4 agosto la fase preliminare che vedrà impegnate le squadre di Serie D e Serie C.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega di Serie A: «Si comunica che il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020 avrà luogo lunedì 22 luglio alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano».