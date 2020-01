Napoli Lazio, le probabili formazioni: pochi cambiamenti per Inzaghi

Coppa Italia, Napoli-Lazio si sfideranno martedì alle ore 20.45 per i quarti di finale: le probabili formazioni

Non è una novità che la Lazio ci tenga alla Coppa Italia. La competizione che, negli ultimi anni, ha dato più soddisfazioni alla squadra di Inzaghi. Dopo aver battuto la Cremonese agli ottavi di finale, sul cammino dei biancocelesti ci sarà il Napoli per giocarsi un posto in semifinale: l’appuntamento è fissato per martedì 21, alle ore 20.45. Una gara che s’inserisce in una settimana piuttosto delicata: quella del derby. Il mister dovrà dosare bene le forze dei suoi per gestire al meglio entrambi gli impegni.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

All.: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.