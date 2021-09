Coppa Italia Primavera: ecco chi sarà la prossima avversaria della Lazio

Con l’eliminazione della Reggina, la Lazio Primavera ha conquistato i sedicesimi di Coppa Italia, ecco chi sarà la sua avversaria

La Lazio Primavera di Alessandro Calori, partita bene in campionato con 6 punti ottenuti nelle prime 2 gare, ha fatto il suo esordio in Coppa Italia contro la Reggina vincendo per 2-0, grazie alla doppietta di Crespi ha regalato ai biancocelesti l’accesso ai sedicesimi di finale.

Il prossimo avversario che dovranno affrontare è il Lecce che ha sconfitto 2-1 la Salernitana. Il match è in programma il 27 ottobre.