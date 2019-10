Napoli-Lazio 2-1, sfida valida per il 2° turno eliminatorio della Primavera Tim Cup

Alle ore 14:30 è andato in scena il match tra il Napoli dell’ex biancoceleste Baronio e la Lazio di Menichini valido per la Primavera Tim Cup. Ecco la formazione capitolina: 4-3-3 Furlanetto tra i pali; difesa con Kaziewicz, Kalaj, Franco e Pica; lena mediana formata da Berini, Bianchi e Shoti; in attacco il tridente Shehu-Zilli-Russo.

MARCATORI – Napoli-Lazio 2-1 [5′ Vrakas (N), 27′ Palmieri (N), 37′ Franco (L)]

IL MATCH – La sfida inizia nel peggiore dei modi per la Lazio, con i partenopei che passano in vantaggio al 5′ con il rigore segnato da Vrakas. I biancocelesti sfiorano il pari con Kalaj ma dopo circa venti minuti arriva il raddoppio degli azzurri sempre dal dischetto per un’uscita avventata del portiere laziale che si scontra con Palmieri. Quest’ultimo mette a segno il penalty che vale il 2-0. Al 37′ i capitolini accorciano le distanze con Franco che porta il punteggio sul 2-1. La prima frazione termina senza ulteriori sussulti. Il secondo tempo vede la Lazio sfiorare il pareggio con Russo, ma Senese si immola davanti alla porta sventando la situazione. All’85’ intervento al limite su Russo, poteva essere concesso il rigore ai biancocelesti. La sfida si conclude al 90’+4′.