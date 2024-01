Coppa Italia Primavera, Lazio-Torino 1-3: brutto ko per i biancocelesti di Sanderra nell’andata delle semifinali

Bruttissimo pomeriggio per la Lazio Primavera di Sanderra, che nella sfida di andata valida per le semifinali di Coppa Italia Primavera, cade contro il Torino in casa per 1-3.

Niente da fare per i biancocelesti, che vanno sotto di due reti già nel primo tempo, grazie ai gol di Dalla Vecchia e Della Valle su rigore. Perciun cala il tris a fine partita, ma Milani prova a tenere aperto in vista del ritorno.