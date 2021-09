Coppa Italia Primavera: battuta la Reggina, Lazio ai sedicesimi

La Lazio Primavera supera 2-0 la Reggina ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, ora affronterà la vincente di Lecce Salernitana

Un match con poche emozioni ma che si conclude con la festa della squadra di Calori. Primo tempo giocato a ritmi bassi per entrambe le squadre, senza occasioni significative che lasciano il risultato bloccato sullo 0-0. Nella ripresa l’allenatore laziale pesca la carta vincente dalla panchina: Crespi entra e al 76’ buca la rete alle spalle di Ammirati. Al 90’ è ancora il classe 2004 ad esultare: la sua doppietta chiude di fatto il match e regala ai biancocelesti il passaggio del turno, in attesa di scoprire la prossima avversaria in Coppa Italia tra Lecce e Salernitana, in campo oggi alle 15.