Coppa Italia Primavera, Barraco: «Le sensazioni sono belle. Faremo di tutto per vincere». Le parole del vice tecnico nel pre partita

La Lazio di Sanderra scenderà in campo al Mirko Fersini per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Torino. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, mister Barraco ha presentato la gara.

PAROLE– «Le sensazioni sono belle. Essere fin qui è una grande soddisfazione e un merito per i ragazzi che hanno svolto un ottimo lavoro. Faremo di tutto per vincere la coppa. Il morale? Alo. Al di là delle partite in cui non sono arrivati i punti ma abbiamo giocato bene, vincere sfide come contro il Genoa è importante. Stiamo rispondendo da squadra. A livello numerico in attacco ci sta mancando qualcosa, ma chi ha giocato si è fatto trovare pronto ».