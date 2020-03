Coppa Italia, si aprono nuovi scenari: possibile torneo estivo tra le semifinaliste

Con la difficoltà nel trovare date di recupero, si aprono nuovi scenari per la Coppa Italia: possibile torneo estivo tra semifinaliste

L’assemblea tenutasi ieri al palazzo del CONI ha risolto solo alcuni dubbi e problemi che il Coronavirus ha creato al calcio italiano. Con il rinvio delle due semifinali, ed il problema relativo al dove poter disputare la finale di Coppa Italia, ad oggi prevista per il 20 maggio, ha aperto nuovi possibili scenari: fare un torneo estivo tra Juventus, Inter, Napoli e Milan. Questo andrebbe contro il regolamento, ma con le prime tre impegnate in recuperi e coppe europee, potrebbe essere l’unica possibile per l’assegnazione della coppa. Nei prossimi giorni se ne discuterà, ma certo non mancheranno sorprese.