Coppa Italia, in campo Milan e Bologna per gli ottavi di finale: ecco come è andata

Coppa Italia, inizia ufficialmente la fase calda del torneo e ad andare in campo sono state Milan e Bologna contro Monza e Sassuolo

Archiviato il turno di campionato, questa sera inizia la fase calda e cruciale della Coppa Italia con gli ottavi di finale e ad andare in campo sono state Milan e Bologna in casa rispettivamente con Monza e Sassuolo in attesa della partita dell’Olimpico tra Lazio e Napoli di giovedì sera. A passare il turno sono stati i rossoneri e gli emiliani, rispettivamente con due risultati rotondi ossia 6-1 per la squadra di Fonseca, e 4-0 per gli uomini di Italiano