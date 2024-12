Coppa Italia-Lazio, caccia ai quarti di finale per il quattordicesimo anno di fila: i precedenti

Coppa Italia-Lazio, la squadra di Baroni si prepara ad ospitare il Napoli, in occasione degli ottavi di finale della competizione

Di seguito i precedenti della Lazio in Coppa Italia negli ultimi 14 anni.

COMUNICATO- La Lazio si prepara ad ospitare il Napoli, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

I biancocelesti vanno a caccia dei quarti di finale per il 14° anno consecutivo: l`ultima volta in cui i capitolini non hanno raggiunto almeno i quarti di finale risale all`edizione 2010/2011, quando la corsa della squadra, allora guidata da Reja, si fermò agli ottavi di finale.