Coppa Italia, Juve-Lazio: Allegri dovrà rinunciare ad uno dei suoi. I dettagli. Il tecnico bianconero dovrà rinunciare ad un attaccante per il match

In vista dei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio, Allegri dovrà far a meno di Arkadiusz Milik per via di una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Oggi l’attaccante serbo si è sottoposto agli esami al J Medical.

CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI