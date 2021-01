Coppa Italia, Inter, Juve e Napoli tutte ai quarti col brivido

Tutte in vantaggio, tutte rimontate, tutte avanti con grandi brividi. Gli ottavi di Coppa Italia regalano sorprese non tanto negli esiti, sulla carta ampiamente prevedibili, ma nella gestione delle partite da parte di Inter, Napoli e Juventus. I nerazzurri vanno avanti a Firenze per poi farsi rimontare da Kouame, andare ai supplementari e risolvere il match solo al 119′ con il subentrato Lukaku. Conte raggiunge il Milan nei quarti dove sarà derby. Il Napoli va avanti sull’Empoli al Maradona con Di Lorenzo e Lozano ma si fa rimontare da una doppietta di Bajrami e la risolve solo a quindici dalla fine con Andrea Petagna. A Torino anche la Juve va avanti 2-0 ma soffre e si fa rimontare dal Genoa che va sul 2-2 e prolunga l’agonia dei piemontesi fino ai supplementari, al minuto 105′ è il giovane Rafia a propiziare l’autogol che porta la Vecchia Signora sul 3-2. La prossima settimana Lazio-Parma.