Coppa Italia, il passaggio ai quarti può regalare 2 trasferte a Bergamo in 4 giorni

Coppa Italia, il passaggio ai quarti potrebbe regalare 2 trasferte a Bergamo in 4 giorni

La Lazio in questo mese di gennaio sfiderà il Parma per ben due volte, prima al Tardini in campionato e poi giovedì 21 alle ore 21.15 per gli ottavi di Coppa Italia, debutto stagionale nella manifestazione. Dalla stessa parte del tabellone di capitolini e ducali ci sono Atalante e Cagliari, che si sfideranno a Bergamo. Nel caso in cui gli esiti degli ottavi rispettassero le aspettative della “carta” la Lazio si ritroverebbe a giocare a Bergamo due volte in quattro giorni: i quarti di finale di Coppa Italia in gara secca sono previsti il 27 gennaio, mentre il 31 c’è Atalanta-Lazio di campionato.