Coppa Italia, il Modena fa fuori il Sassuolo. Passa il Genoa contro il Benevento

Colpo a sorpresa del Modena che fa fuori il Sassuolo in Coppa Italia: tutto ok per il Genoa contro il Benevento

Primo risultato a sorpresa nel turno preliminare di Coppa Italia. Il Modena, squadra militante in Serie B, ha eliminato il Sassuolo di Dionisi grazie a una vittoria per 3-2. Neroverdi fuori al primo turno.

Tutto ok, invece, per il Genoa. La squadra di Blessin si è imposta, non senza fatica, sul Benevento per 3-2.