Coppa Italia, i risultati degli ottavi. Sorpresa SPAL, per Lazio o Parma c’è la Dea

Gli ultimi risultati della prima tranche di ottavi di finale di Coppa Italia

Dopo il passaggio del turno di Juventus, Inter, Milan e Napoli sono arrivate altre due squadre qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia. Il quadro verrà completato dalle partite di Lazio (col Parma) e Roma (con lo Spezia) nella prossima settimana. La prima sorpresa è arrivata nel pomeriggio, con la SPAL che si è imposta in casa del Sassuolo a Reggio Emilia con un secco 2-0. La squadra di De Zerbi è apparsa decisamente sotto tono, saranno dunque i ferraresi a “regalarsi” la Juventus nel prossimo turno ad eliminazione diretta della seconda manifestazione nazionale. In serata è andata in scena a Bergamo la sfida tra Atalanta e Cagliari. Assedio dei nerazzurri nel primo tempo, ma senza esito fino al 43′, quando Muriel serve Miranchuk, che porta avanti la Dea. Nella ripresa pari estemporaneo di Sottil, poi prima Muriel e poi Sutalo rimettono le cose a posto. Al 65′ Di Francesco inserisce Cerri e Joao Pedro che però non incidono. Ilicic entra senza convinzione e gli ospiti sciupano due chance per accorciare, poi a Djimsiti viene annullato il quarto gol per fuorigioco. Finisce 3-1 e l’Atalanta si guadagna la vincente tra Lazio e Parma.