Coppa Italia, in campo la Fiorentina contro l’Empoli al Franchi: ecco come è andata

Coppa Italia, ad andare in campo per la partita degli ottavi di finale è scesa la Fiorentina di Palladino nel derby con l’Empoli

Dopo la grande paura per il malore di Bove di domenica, la Fiorentina torna in campo per la Coppa Italia contro l’Empoli di D’Aversa in attesa della sfida di domani sera della Lazio con il Napoli. Ad avere la meglio tra le due compagini toscane è stata quella di D’Aversa vincendo ai calci di rigore 4-3 con la rete decisiva di Esposito. Ora l’Empoli dovrà vedersela ai quarti di finale contro la vincente tra la Juventus e il Cagliari