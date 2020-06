Coppa Italia, designato l’arbitro per la finale: scelto Daniele Doveri

Designato l’arbitro per la finale di Coppa Italia. All’Olimpico toccherà a Daniele Doveri dirigere Napoli-Juventus

Toccherà a Daniele Doveri della sezione di Roma arbitrare la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Il match si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno alle ore 21.

Il fischietto classe ’77 sarà coadiuvato dagli assistenti Paganesi e Alassio mentre Calvarese sarà il IV uomo. In cabina VAR ci saranno Irrati e Schenone. Per la prima volta in carriera Doveri, arbitrerà un match tra i partenopei e i bianconeri.

