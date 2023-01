Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale e dove vederle

Coppa Italia, la Lega ha stabilito le date e gli orari e la programmazione televisiva dei quarti di finale di Coppa Italia

Archiviati gli ottavi di finale con i match della Lazio e della Juventus, si sono delineati gli accoppiamenti per il prossimo turno di Coppa Italia. La Lega ha stabilito le date e gli orari delle partite, in cui spunta il big match proprio tra la formazione di Sarri e Allegri, con il comandante che tornerà a Torino da ex.

Inter-Atalanta – Martedì 31 gennaio, ore 21 (Canale 5)

Fiorentina-Torino – Mercoledì 1 febbraio, ore 18 (Italia 1)

Roma-Cremonese – Mercoledì 1 febbraio, ore 21.00 (Canale 5)

Juventus-Lazio – Giovedì 2 febbraio, ore 21.00 (Canale 5)