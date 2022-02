Coppa Italia, dalla prossima stagione addio alla regola dei gol in trasferta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Coppa Italia si adegua alle coppe europee e dalla prossima stagione dovrebbe dire addio alla regola dei gol in trasferta

Cambia la regola del gol in trasferta per la Coppa Italia. La Lega lo ha deciso nel corso dell’Assemblea di lunedì e sarà valido soltanto per le semifinali visto che saranno le uniche gare tra andata e ritorno.

Regolamento che cambia ma andrà in vigore a partire dalla prossima stagione come riportato anche da Il Messaggero.