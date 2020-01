Coppa Italia, Cremonese: ancora nessuna novità su chi sarà il nuovo tecnico

Coppa Italia, in vista del match in programma il 14 gennaio contro la Lazio la Cremonese è ancora in attesa del nuovo allenatore

La settimana prossima la Lazio scenderà in campo per il suo esordio in Coppa Italia. All’Olimpico arriva la Cremonese che però in questo periodo sta vivendo un periodo non molto roseo.

Il club infatti non ha ancora un allenatore: il tecnico Marco Barboni è stato esonerato dopo soli due mesi. Al momento non si sa ancora chi sarà il nuovo tecnico. Uno delle opzioni sembra essere quella di un ritorno di Massimo Rastelli.