Coppa Italia: come arrivano Inter e Lazio alla sfida - Lazio News 24

Nella serata di martedì 25 febbraio 2025, Inter e Lazio si sfideranno a San Siro per i quarti di finale di questa edizione della Coppa Italia. La competizione nostrana infatti sta entrando nel vivo e sono rimasti ormai pochi club nella corsa verso il titolo.

Nella scorsa stagione, la Coppa Italia fu vinta dalla Juventus, che in finale superò di misura l’Atalanta grazie a una rete di Vlahovic. In questa edizione, l’Atalanta è già stata eliminata dal Bologna, mentre la Juve si gioca un posto in semifinale contro il Bologna. A completare il programma dei quarti, la supersfida tra Inter e Lazio: chi conquista il passaggio del turno?

Il percorso dell’Inter fino ai quarti di Coppa Italia

Fino ad ora, l’Inter ha giocato soltanto una partita prima di approdare ai quarti di finale, cioè quella degli ottavi di finale. La gara è stata disputata contro l’Udinese, sempre a San Siro. L’Inter ha vinto in maniera tutto sommato agevole, nonostante il turnover proposto da Inzaghi, con il punteggio di 2-0. Le reti del match, andato in scena il 19 dicembre 2024, sono state segnate da Marko Arnautovic al 30’ e da Asllani al 47’ del primo tempo, in pieno recupero.

L’Inter ha eliminato i friulani giocando una partita solida, in cui ha manifestato un migliore possesso palla (58%) e 7 tiri totali, di cui 3 in porta. Chiaramente i nerazzurri partivano con il favore del pronostico ma, nel calcio di oggi, sappiamo bene quanto spesso le gare prendano direzioni inattese anche per le squadre più blasonate.

Il percorso della Lazio fino a qui

Anche la Lazio ha giocato solo gli ottavi di finale della competizione, affrontando però un avversario molto blasonato come il Napoli. La sfida è stata vinta dai biancocelesti per 3-1, in virtù della sensazionale tripletta di Tiijjani Noslin, la quale ha vanificato sia il rigore sbagliato da Zaccagni (con parata di Caprile) che il gol del momentaneo pareggio firmato da Simeone.

La Lazio ha mostrato molte delle sue caratteristiche migliori nella gara all’Olimpico del 5 dicembre 2024, dominando il Napoli sotto tutti i punti di vista e meritando il passaggio del turno.

Il precedente in campionato

Al momento, Inter-Lazio sarà la seconda partita tra le due squadre, in attesa della seconda sfida di campionato, valevole per il girone di ritorno. Per adesso, l’unico precedente stagionale è il pesantissimo 0-6 del 16 dicembre 2024, in una partita in cui l’Inter ha nettamente messo sotto i biancocelesti dopo una fase iniziale equilibrata, stravincendo ed espugnando l’Olimpico.

La gara di Coppa Italia sarà quindi da seguire con attenzione, indipendentemente dal fatto che si vada allo stadio, la si possa guardare in tv o la si segua tramite i portali di risultati delle partite di calcio come Sportytrader. Si tratta di una sfida molto interessante, tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi dal punto di vista del gioco e dei risultati ma che, al tempo stesso, esprimono un calcio di alto livello. Vedremo se, almeno in Coppa Italia, la Lazio troverà riscatto dopo la brutta sconfitta subita nell’ultimo scontro diretto in Serie A.