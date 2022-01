Coppa Italia, aperta la vendita dei biglietti per Milan Lazio: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha aperto oggi la vendita dei biglietti per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan del prossimo 9 febbraio

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di oggi 28 gennaio sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara

di Coppa Italia Frecciarossa Milan – Lazio di mercoledi 9 febbraio.

Questi i dettagli della vendita:

gara: Milan – Lazio

mercoledi 9 febbraio ore 21:00

Stadio San Siro di Milano

Prezzi del settore ” Ospiti ” terzo anello verde – Away Fan (capienza attuale 2.055 posti): INTERO € 16 (comprensivo di prevendita)

Inizio vendite dalle ore 12:00 venerdi 28 gennaio

Fine vendite ore 19:00 di martedi 8 febbraio

Vendita solo on-line

Divieto del cambio nominativo

L’ AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi I bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Ti consigliamo di usare il formato pdf sul tuo smartphone oppure stamparlo e portarlo con te.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 6 dicembre 2021, l’accesso allo stadio è possibile soltanto ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass “rafforzato”, ottenibile attraverso:

Completamento del ciclo vaccinale primario. Il green pass in questo caso è valido 9 mesi dalla data di emissione.

Certificato di guarigione da covid-19 avvenuta entro 6 mesi dalla data della partita.

L’obbligo del Green Pass non si applica invece alle seguenti categorie di persone:

Bambini sotto i 12 anni

soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica

All’accesso dovrai fornire una Green Pass con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.

Non sarà possibile effettuare il tampone di controllo presso lo Stadio San Siro.

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Presentati con un Green Pass Rafforzato (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa)

Presentati con un valido documento di identità

Presentati con un valido biglietto per la partita

Indossa una mascherina di tipo FFP2 in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recati allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Rispetta sempre il posto assegnato

Quando non sei seduto al posto assegnato, mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro,

Evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani)

Segui le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Sii paziente e goditi lo spettacolo sul campo.