Coppa d’Asia, Kamada escluso dai convocati: il ct del Giappone spiega perchè

Coppa d’asia, il ct giapponese spiega il motivo percui il biancoceleste è stato escluso dalla lista dei convocati

Alla luce della vittoria del Giappone contro Thailandia, il ct giapponese Hajime Moriyasu spiega il motivo percui Kamada non è presente nella lista dei convocati

PAROLE – I giocatori convocati sono quelli con la condizione migliore. Non parlerò di chi non è qui. Spero capirete che ho selezionato i migliori per formare la squadra che disputerà la Coppa d’Asia