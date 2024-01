Coppa d’Asia, i convocati del Giappone: la decisione su Kamada. Le ultime

Poco fa sono state diramate le convocazioni del Giappone per la Coppa d’Asia che si giocherà in Qatar tra il 12 gennaio e il 10 febbraio. Per la Lazio arriva una buona notizia. Daichi Kamada non è stato selezionato dal commissario tecnico, Moriyasu. Il centrocampista rimarrà quindi a disposizione di Maurizio Sarri, nella speranza di migliorare le prestazioni e completare finalmente quel processo d’inserimento che fin qui è andato a rilento.