Coppa d’Africa, il punto sui giocatori della Lazio: Dia e Dele Bashiru vincono, ma non scendono in campo. I dettagli
Coppa d’Africa, proseguono le difficoltà di Dia e Dele Bashiru. I due calciatori non sono scesi in campo in questa seconda giornata
Nella giornata di ieri la Coppa d’Africa ha regalato nuove emozioni e verdetti importanti, coinvolgendo anche due giocatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali. Dopo l’impegno dei biancocelesti in campionato, i riflettori si sono spostati sul torneo continentale africano, dove Nigeria e Senegal hanno affrontato la seconda giornata della fase a gironi con l’obiettivo di ipotecare il passaggio del turno.
La Nigeria di Dele-Bashiru è scesa in campo contro la Tunisia in una delle sfide più attese di questa Coppa d’Africa. I Super Eagles hanno conquistato una vittoria fondamentale per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Il centrocampista della Lazio è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro, ma la sua nazionale ha potuto contare su un Ademola Lookman in grande spolvero. Proprio l’attaccante è stato decisivo firmando il gol del momentaneo 3-0, una rete che sembrava aver chiuso definitivamente i conti. La Tunisia, però, non si è arresa e ha sfiorato una clamorosa rimonta, rendendo il finale di gara particolarmente combattuto.
Nell’altra partita di giornata, il Senegal di Boulaye Dia ha pareggiato 1-1 contro il Congo, rallentando la propria corsa ma restando comunque in una posizione favorevole nel girone di Coppa d’Africa. Anche in questo caso, l’attaccante della Lazio non è stato impiegato dal primo minuto ed è rimasto in panchina per tutta la gara. A salvare i Leoni della Teranga ci ha pensato ancora una volta Sadio Mané, leader tecnico e carismatico della squadra, che ha messo la firma sul gol decisivo evitando una sconfitta potenzialmente pericolosa.
Al termine della seconda giornata, entrambe le nazionali guidate dai giocatori laziali guardano tutti dall’alto nei rispettivi gruppi. La Nigeria comanda il proprio girone a punteggio pieno con 6 punti, dimostrando solidità e qualità in questa Coppa d’Africa, mentre il Senegal si trova al primo posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio.
L’ultima sfida della fase a gironi è in programma per martedì 30 dicembre e sarà decisiva per definire le posizioni in vista delle fasi finali della Coppa d’Africa. Il Senegal di Dia affronterà il Benin, mentre la Nigeria di Dele-Bashiru se la vedrà con l’Uganda. Due appuntamenti chiave che potrebbero aprire definitivamente le porte alla fase a eliminazione diretta e che saranno seguiti con grande attenzione anche in casa Lazio.
