Coppa d’Africa, il punto sui giocatori della Lazio: Dia e Dele Bashiru vincono, ma non scendono in campo. I dettagli

Coppa d’Africa, proseguono le difficoltà di Dia e Dele Bashiru. I due calciatori non sono scesi in campo in questa seconda giornata

Nella giornata di ieri la Coppa d’Africa ha regalato nuove emozioni e verdetti importanti, coinvolgendo anche due giocatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali. Dopo l’impegno dei biancocelesti in campionato, i riflettori si sono spostati sul torneo continentale africano, dove Nigeria e Senegal hanno affrontato la seconda giornata della fase a gironi con l’obiettivo di ipotecare il passaggio del turno.

La Nigeria di Dele-Bashiru è scesa in campo contro la Tunisia in una delle sfide più attese di questa Coppa d’Africa. I Super Eagles hanno conquistato una vittoria fondamentale per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Il centrocampista della Lazio è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro, ma la sua nazionale ha potuto contare su un Ademola Lookman in grande spolvero. Proprio l’attaccante è stato decisivo firmando il gol del momentaneo 3-0, una rete che sembrava aver chiuso definitivamente i conti. La Tunisia, però, non si è arresa e ha sfiorato una clamorosa rimonta, rendendo il finale di gara particolarmente combattuto.

Nell’altra partita di giornata, il Senegal di Boulaye Dia ha pareggiato 1-1 contro il Congo, rallentando la propria corsa ma restando comunque in una posizione favorevole nel girone di Coppa d’Africa. Anche in questo caso, l’attaccante della Lazio non è stato impiegato dal primo minuto ed è rimasto in panchina per tutta la gara. A salvare i Leoni della Teranga ci ha pensato ancora una volta Sadio Mané, leader tecnico e carismatico della squadra, che ha messo la firma sul gol decisivo evitando una sconfitta potenzialmente pericolosa.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Al termine della seconda giornata, entrambe le nazionali guidate dai giocatori laziali guardano tutti dall’alto nei rispettivi gruppi. La Nigeria comanda il proprio girone a punteggio pieno con 6 punti, dimostrando solidità e qualità in questa Coppa d’Africa, mentre il Senegal si trova al primo posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio.

L’ultima sfida della fase a gironi è in programma per martedì 30 dicembre e sarà decisiva per definire le posizioni in vista delle fasi finali della Coppa d’Africa. Il Senegal di Dia affronterà il Benin, mentre la Nigeria di Dele-Bashiru se la vedrà con l’Uganda. Due appuntamenti chiave che potrebbero aprire definitivamente le porte alla fase a eliminazione diretta e che saranno seguiti con grande attenzione anche in casa Lazio.